Aanvoerder Gabi blijft seizoen langer bij Atlético Madrid

7/10/16

Atletico Madrid heeft zijn kapitein Gabriel Fernandez, kortweg Gabi, een seizoen langer aan het team gebonden. De middenvelder, ploegmaat van Yannick Carrasco, zette zijn handtekening onder een verbintenis tot juni 2018, zo meldt de Spaanse topclub. Gabi (33) is een jeugdproduct van Atletico Madrid. Hij debuteerde er in 2002 in de eerste ploeg en bleef -op een uitleenbeurt aan Getafe ('04-'05) na- tot 2007. Daarna verkaste de Madrileen naar Real Zaragoza ('07-'11) om in 2011 opnieuw bij de Colchoneros te tekenen. Daar is hij uitgegroeid tot de onbetwiste aanvoerder van het elftal van Diego Simeone.



Op zijn erelijst staan onder meer een landstitel (2014), de Europa League (2012) en de Copa del Rey (2013). Twee keer haalde hij met Atletico de finale van de Champions League. Zowel in 2014 als 2016 was stadsgenoot Real Madrid in de finale te sterk.



Gabi zegt ernaar uit te kijken om volgend seizoen met zijn club te verhuizen naar een nieuw stadion. "Er begint een nieuw en opwindend tijdperk voor de club. Dat ik als aanvoerder deel mag uitmaken van zo'n historisch moment maakt mij heel trots."