De Mos schuwt harde woorden voor Oranje niet: "Gooi Robben eruit!"

Door: Kjell Doms

7/10/16 - 10u37

© ap.

Oranje worstelt met een identiteitscrisis. Volgens analist Aad de Mos houdt Nederland zich krampachtig vast aan het verleden. Maar Aad zou Aad niet zijn als hij geen oplossing klaar had. "Neem afscheid van Robben en Sneijder en gooi die hele Hollandse school overboord." Aad de Mos: hard en ongecensureerd, in het belang van Oranje.

"Arjen Robben heeft zopas afgezegd voor de interlands tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Nu heeft hij last van zijn ribben en zo is het altijd wat. Een week lang hing iedereen aan de lippen van Blind, hopend op goed nieuws omtrent Robben. Al meer dan een jaar heeft hij geen interland gespeeld en toch blijven we met z'n allen rekenen op de man van glas. Daarom zeg ik: neem er nú afscheid van. Robben domineerde de voorbereiding op deze belangrijke interlands en zoiets is niet goed voor een spelersgroep. Dat werkt zelfs contraproductief. Die jongens krijgen het gevoel dat ze het enkel kunnen redden mét Robben en dat is natuurlijk niet het geval."



"Het verhaal van Robben bij Oranje is voorbij. Net zoals dat het geval is voor de anderen van zijn generatie: Van Persie en Huntelaar. Sneijder is op dit moment wel nog belangrijk, maar ook hij loopt op zijn laatste benen. Blind moet nu echt doorselecteren, verjongen en schoon schip maken. Wat ik nu ga vertellen gaan ze in Nederland niet leuk vinden, hoor. Maar het einde voor Robben betekent voor mij meteen ook het einde van de Hollandse school, het 4-3-3-systeem waar we zo aan verknocht zijn. We hebben geen echte buitenspelers meer. Promes en Memphis breken niet door, zij gaan onze spitsen niet bedienen vanop de flanken. Je moet een systeem hanteren in functie van de kwaliteiten van je spelers.



