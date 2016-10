Oranje-bondscoach Blind: "Wit-Rusland heeft een redelijk niveau"

Door: redactie

Zonder de geblesseerde Arjen Robben moet het Nederlands elftal morgenavond in de Rotterdamse Kuip de stugge defensie van Wit-Rusland zien te ontregelen. De winger van Bayern München heeft nog zoveel last van een ribblessure, dat hij het duel van maandag met Frankrijk ook al helemaal uit zijn hoofd heeft gezet.

Na het gelijkspel van vorige maand tegen Zweden (1-1) telt voor Oranje alleen een zege in Wit-Rusland. Het elftal van bondscoach Danny Blind zal daarvoor beter moeten presteren dan Frankrijk dat vorige maand in Borisov deed. De verliezende finalist van het laatste EK moest genoegen nemen met een gelijkspel (0-0).



"Ze zijn goed georganiseerd'', zei Danny Blind over Wit-Rusland. "Ze trekken zich ver terug en laten niet veel ruimte tussen de linies. Ze hebben een redelijk niveau. Veel jongens spelen bij BATE Borisov, dat de laatste jaren regelmatig positief verraste in de Champions League. Maar wij spelen thuis en hebben spelers uit de top van Engeland, Italië, Rusland en Turkije. We hebben ons tegen Zweden tekort gedaan en moeten nu dus winnen.''



Blind bevestigde dat hij weinig gaat veranderen in vergelijking met de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. "Nee, ik ga niet veel wijzigen. We hebben een uitstekende interland gespeeld. Alles klopte op één facet na: het afwerken. De jongens hebben het daarna ook bij hun club weer goed gedaan, dus ik zal geen rigoureuze veranderingen doorvoeren."



Rick Karsdorp staat voor zijn debuut in de nationale ploeg. Het heeft er alles van weg dat de rechtsback van Feyenoord in de voor hem zo vertrouwde Kuip de gekwetste Daryl Janmaat mag vervangen. De bondscoach moet verder beslissen of hij Stefan de Vrij na lang blessureleed al laat terugkeren in zijn basisformatie.



Blind zei dat het verschil tussen zijn keepers Jeroen Zoet en Maarten Stekelenburg niet groot is. Jasper Cillessen is gedegradeerd tot derde doelman, nu hij zijn basisplaats bij Ajax heeft ingeruild voor een positie op de reservebank bij Barcelona.