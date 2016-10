Oranje moet het zonder Robben doen tegen Wit-Rusland en Frankrijk

Door: redactie

Arjen Robben mist de komende twee thuiswedstrijden van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Bondscoach Danny Blind heeft deze ochtend van zijn aanvoerder gehoord dat hij niet fit is voor beide duels.

"Hij is niet fit en dat is jammer", vertelde de bondscoach. "We zullen het zonder hem moeten doen. Er is nu duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn. We hebben ook zonder hem nog steeds een heel goede groep."



De 32-jarige Robben heeft pas net afgerekend met langdurig blessureleed. Bondscoach Blind nam zijn aanvoerder afgelopen vrijdag niet op in zijn selectie voor interland nummer twee en drie in de WK-kwalificatie omdat hij dit seizoen bij Bayern München nog niet verder was gekomen dan twee keer invalbeurten tegen Hertha BSC en Atlético Madrid.



Toch sloot de bondscoach de komst van de 88-voudig international nog niet helemaal uit. Hij wist dat Robben zaterdag voor het eerst sinds 5 maart weer een basisplaats zou krijgen bij Bayern München. De aanvaller begon inderdaad tegen 1. FC Köln, maar bleef na rust met een lichte ribblessure achter in de kleedkamer.



De KNVB liet zondagavond weten dat Robben bij zijn Duitse werkgever zou revalideren en dat Blind hem alsnog aan zijn selectie zou kunnen toevoegen als het herstel voorspoedig zou verlopen. Dinsdag kon het licht voor Robben op weg naar Oranje echter nog niet op groen, donderdag werd het definitief rood.