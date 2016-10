Belgisch toptalent aan de kant na schandalige elleboogstoot

video

Zinho Vanheusden (17) is gisteren met succes geopereerd in het vermaarde Humanitas-ziekenhuis in Milaan. Het Belgische toptalent van Inter liep afgelopen weekend een dubbele neusbreuk en een hersenschudding op na een rake elleboogstoot van AS Roma-spits Edoardo Soleri - die rood kreeg en intussen drie wedstrijden werd geschorst. Volgens de eerste berichten staat Vanheusden zo'n 2 à 3 weken aan de kant. Daarna kan de verdediger met behulp van een masker weer spelen. "De operatie zit erop, bedankt voor de steun. Ik zal sterker terugkeren", liet Vanheusden weten op Instagram.