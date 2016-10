"Een half jaar na mijn pensioen was ik bijna al mijn geld kwijt"

Jeroen Bossaert

6/10/16 - 09u29

© Anton Corbijn.

Op 24 maart bleek Johan Cruijff (68) net zo sterfelijk als ieder van ons. In zijn autobiografie, die Het Laatste Nieuws exclusief kon inkijken, raakt hij het onderwerp 'kanker' niet aan, maar schetst hij wel zijn breekbare kantjes. Het verdriet om een ouder die hij veel te vroeg zag gaan, de trots om een zoon die scoort, de angst voor de veiligheid van zijn naasten en zélfs het besef dat niet alles wat hij deed geniaal was. "Een half jaar na mijn pensioen als voetballer, was ik bijna al mijn geld kwijt." Cruijff over Cruijff.

© kos.

"In '78 stopte ik met voetballen. Ik weet nog steeds niet waarom, maar stoppen op m'n 31ste zat al jaren in m'n hoofd. Ik werd plots ondernemer. Die beslissing is één van de belangrijkste lessen uit mijn leven geworden. Misschien wel dé belangrijkste. Het gebeurde op een moment dat ik mijn schoonvader nog maar drie, vier keer per jaar zag. Ik begon een eigen kennissenkring op te bouwen. Eén van die kennissen zegt dan iets en daar loop je achteraan. Je doet dan dingen waar je eigenlijk geen binding mee hebt en anderen maken daar gebruik van. Want waar geld is, daar lopen alle ratten omheen."



"Ik investeerde in een varkensfokkerij. Hoe kwam ik erbij...?! En ik kocht vastgoed op Ibiza. Heel even leek het allemaal wat, tot mijn schoonvader op bezoek kwam in Barcelona. Die vroeg: 'Heb je eigendomspapieren van die stukken grond?' Daar overviel hij me mee. Ik had betaald, maar naar papieren had ik nooit omgekeken. Dat was ik niet gewend. Uiteindelijk bleken er zelfs geen eigendomspapieren te zijn."



"Ik heb geen idee hoeveel geld ik toen ben kwijtgeraakt. Ik denk tachtig procent van mijn vermogen. Ik moest ook uit de flat waar ik woonde en er werd beslag gelegd op mijn spullen. In de krant stond dat het om 6 miljoen dollar zou gaan, maar ik weet het niet. Binnen een half jaar nadat ik als voetballer was gestopt, was ik bijna al mijn geld kwijt."



