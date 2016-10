Praet heeft het naar zijn zin in Italië: "Elke dag een halfuur tactiek: écht plezant"

NIELS VLEMINCKX IN ITALIË

6/10/16 - 06u00

© Newsport.

"Ik ben content", grijnst Dennis Praet in Genua vanop zijn zonovergoten terras met zicht op zee. Wég met het paars-witte vergrootglas, dat problemen zocht die er niet waren. Tijd om te groeien, als voetballer en als mens. Exclusief voor Het Laatste Nieuws praat de gewezen Gouden Schoen over zijn nieuwe avontuur bij Sampdoria. "Wat ik mis van België? Niets."

"Dennis Praet? Die is goéd, man. En dat komt van een supporter van Genoa CFC hé, wij hebben het echt niet voor Sampdoria." Simone, de fotograaf van dienst, blaast de sigarettenrook door het raam en tikt zijn peuk in de lege kop koffie in de bekerhouder van zijn auto, terwijl hij met wilde gebaren vertelt over de eerste indruk die de 22-jarige Leuvenaar gemaakt heeft in de Serie A. "Hij moet nog wat wennen aan de Italiaanse manier van spelen, maar hij heeft alles waar de fans gek op zijn. Techniek. Snelheid. En werkkracht. Dat hij nog niet gescoord heeft voor Sampdoria? Ach. Dit is Italië, man. Niémand heeft hier statistieken!" Hilariteit in de afgeleefde Peugeot 305. Het is spitsuur en Simone laveert van links naar rechts door het centrum van Genua - een kruising van Nice en Lissabon, met een prachtige boulevard aan de kustlijn en een wirwar van heuvelachtige straten met eindeloze steegjes.



Hoe zijn je eerste weken als Belg in het buitenland verlopen, Dennis?

"Ik ben content. Ik weet dat de mensen vooral naar de sportieve resultaten kijken, en die zijn iets minder. Maar privé loopt alles perfect. Ik heb heel snel deze mooie woning gevonden. De club zelf heeft er alles aan gedaan om me welkom te doen voelen. Ze hebben alles tot in de kleinste details geregeld: een nieuw telefoonnummer, mijn bankzaken, ik heb een persoonlijke begeleider die me bijstaat. Dat helpt wel op vlak van integratie."



