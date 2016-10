"Sommige zaakwaarnemers zijn als kanker voor clubs"

Door: redactie

De Laurentiis met Hamsik na het veroveren van de Italiaanse beker in 2014. © afp.

Napoli-eigenaar Aurelio De Laurentiis heeft hard uitgehaald naar zaakwaarnemers. "Zij zijn de kanker in de voetbalwereld. Niet iedere zaakwaarnemer. Maar ik begrijp niet waar je die managers voor nodig hebt", aldus De Laurentiis tegen Karren Brady, vicevoorzitter van West Ham United.

De Italiaanse filmproducent, die de uitlatingen deed tijdens een sportcongres op Stamford Bridge, zei dat zijn club alleen spelers vastlegt wanneer Napoli de volledige zeggenschap krijgt over de portretrechten. "In Hollywood betaalt de acteur de manager zelf. Ik betaal hem niet. Waarom moet ik in de voetbalwereld wel betalen? De zaakwaarnemers zijn een soort belasting geworden en soms moet je hen zelfs op voorhand betalen. Daarna maken ze spelers gek door te zeggen dat ze aan het onderhandelen zijn met West Ham en dat ze daar 2 miljoen meer kunnen krijgen."



Mel Stein, voorzitter van AFA (belangenbehartiger zaakwaarnemers), zei dat er rotte appels tussen zitten, maar dat je zaakwaarnemers geen kanker mag noemen. "Wij willen de boel opschonen en we denken te weten hoe dat moet."



Tussen oktober 2014 en september 2015 gaven de Premier League-clubs 130 miljoen pond (147,8 miljoen euro).