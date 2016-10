Schotse FA klaagt Joey Barton aan wegens gokken op voetbalwedstrijden

Door: redactie

De 34-jarige Engelse voetballer Joey Barton is door de Schotse Voetbalbond (SFA) aangeklaagd voor het gokken op voetbalwedstrijden. Dat maakte de Schotse FA vandaag bekend op Twitter. 'Bad boy' Barton zou sinds juli in totaal 44 voetbalweddenschappen hebben afgesloten, hetgeen verboden is voor profvoetballers. De middenvelder van Rangers krijgt een week om te reageren op de aanklacht. Op 27 oktober is er een zitting gepland.



Geweldplegingen

Barton, die in het verleden de kleuren verdedigde van Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marseille en Burnley, kwam in het verleden al vaker in opspraak wegens geweldplegingen, op en naast het veld.



Potje kookt (weer) over

Ook bij Rangers had Barton dit seizoen al problemen. Na de vernedering in de Old Firm tegen Celtic (5-1) ging Barton door het lint. Zijn opstootje met een medespeler leverde hem een disciplinaire schorsing van drie weken op, die hij momenteel nog uitzit.