Zo sloeg het nieuwste 'boy wonder' zijn coach bij Celtic op zijn vijfde met verstomming

Yari Pinnewaert

5/10/16 - 17u25

Karamoke Dembele gooide maandagavond hoge ogen. Als jongen van dertien maakte hij zijn debuut als invaller bij de beloftenploeg van de Schotse grootheid Celtic Glasgow. In combinatie met een YouTube-filmpje waarin hij zijn superieure techniek etaleert, kent meteen iedereen 'de nieuwe Messi uit Ivoorkust'. De Britse tabloid 'Sun' trok op onderzoek uit en belandde al snel bij Dave Feeney, de coach die de eer mag opstrijken zijn 'ontdekker' te zijn. "Vanaf de moment dat ik Karamoke zag, was ik meteen weg van hem. Het was ongelofelijk: hij was zo klein maar al zo onvervaard. Alles leek hem zo makkelijk."