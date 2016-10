"Het gáát niet alleen om winnen in voetbal. Daar heb ik altijd heilig in geloofd"

Jeroen Bossaert

Als Johan Cruijff over voetbal vertelt, wordt wat ingewikkeld lijkt net heel simpel. Het legendarische nummer veertien neemt u in zijn autobiografie, die Het Laatste Nieuws exclusief kon inkijken, mee in zijn denkwereld. Eén waar voetbal altijd mooi is en de tribunes het laatste woord hebben. "Het gaat ook niet alleen om winnen in voetbal. Daar heb ik altijd heilig in geloofd. Je probeert natuurlijk altijd te winnen, maar belangrijker is hoe je dat wilt doen."

Cruijff vertelt onder meer hoe hij dankzij zijn uiterlijk een kans heeft gekregen bij Ajax. "De eerste keer dat ik bij Ajax terechtkwam, was ik een jaar of vijf. Mijn vader - die een groentewinkel had in Amsterdam op een paar honderd meter van het stadion - vroeg of ik mee wilde om fruitmanden af te leveren voor clubmensen die ziek waren. Toen leerde ik Henk Angel kennen, materiaalman bij de club. Hij vroeg me of ik een keer wilde komen helpen en daar ben ik meteen mee begonnen. Al snel liep ik overal tussendoor. Stadion De Meer was mijn tweede thuis en vanaf mijn zevende nam ik steeds een tas met voetbalschoenen mee. Je wist nooit of ze bij een training een mannetje tekortkwamen. Vaak had ik geluk, want ze hadden medelijden met mij. Ik was een scharminkel, zag eruit als een garnaal en daarom vonden ze me zielig. Zo pakte ik dankzij mijn uiterlijk toch m'n voordeel."



