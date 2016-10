Sergi Roberto en Barcelona gaan door moeilijke periode, al vindt rechtsback ongetwijfeld troost bij deze brunette

Door: redactie

5/10/16 - 08u41

© Instagram.

Barcelona verloor afgelopen weekend al voor de tweede keer in zeven speeldagen. Boosdoener van dienst was Celta de Vigo. Na een zinderende wedstrijd en een blunder van Ter Stegen werd het 4-3. Daardoor staat Barça zowaar 'pas' vierde in de Primera Division en incasseerde het dit seizoen al tien tegendoelpunten. Geen al te beste tijden voor de verdediging van coach Luis Enrique en daarin prijkt ook de naam van Sergi Roberto.



De 24-jarige Spanjaard werd na het vertrek van Dani Alves naar Juventus omgedoopt van middenvelder tot rechtsback. Een lastige opgave en niet geheel verwonderlijk dat Roberto voorlopig geen al te beste beurt maakt. Roberto, wel opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg, kan in ieder geval altijd troost vinden bij zijn ravissante vriendin, Coral Simanovic. De 25-jarige Israëlische brunette is al ruim twee en een half jaar samen met Roberto en verdient de kost - hoe kan het ook anders - als model. Eerder had ze al een relatie met Dor Refaeli, de broer van topmodel Bar Refaeli. In Camp Nou is Simanovic intussen beste maatjes geworden met Melissa Jimenez, de vriendin van Marc Bartra die u hier kan bewonderen.