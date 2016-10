Spelers Sparta Praag moeten met vrouwenploeg trainen na seksistische commentaar op vrouwelijke lijnrechter

Bewerkt door: LB

4/10/16

Doelman Tomas Koubek riep "vrouwen horen aan het fornuis" naar de vrouwelijke lijnrechter. © photo news.

Twee spelers van Sparta Praag moeten voortaan met de vrouwenploeg trainen nadat ze tegen een vrouwelijke lijnrechter hadden gezegd dat "vrouwen in de keuken thuishoren". De club verklaarde in de Tsjechische pers: "De spelers zullen verschillende dagen met het vrouwenteam trainen zodat ze kunnen zien wat vrouwen buiten de keuken waard zijn".

Lijnrechter Lucie Ratjova. © kos.

"Vrouwen moeten aan het fornuis staan", zei de keeper van Sparta Praag, Tomas Koubek, toen de ref het buitenspel van een tegenspeler niet had gevlagd tijdens de wedstrijd tegen Brno.



Na het 3-3 gelijkspel voegde Koubek er zondag aan toe: "Vrouwen zouden geen scheids mogen zijn in het mannenvoetbal". Middenvelder Lukas Vacha noemde lijnrechter Lucie Ratjova "de stoof".



Nadien postte Koubek een foto van zijn vrouw en dochter op Facebook en zei hij dat hij zich "tegenover alle vrouwen wil verontschuldigen". Vacha voerde aan dat zijn commentaar "ging over een fout die de uitkomst van de wedstrijd beïnvloedde en niet over andere vrouwen ging".



De club besloot de twee toch te straffen. De voorzitter van de Tsjechische nationale voetbalbond, Miroslav Pelta, noemde de uitspraken van de spelers onaanvaardbaar.