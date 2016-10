Oranje wacht nog op Robben

Door: redactie

4/10/16 - 20u06

Robben viel opnieuw uit bij Bayern. © getty.

Arjen Robben sluit nog niet aan bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Bayern München is volgens de KNVB niet voldoende hersteld van zijn ribblessure. Daardoor is het nog steeds niet duidelijk of hij inzetbaar zal zijn voor de WK-kwalificatieduels van Oranje met Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag). De situatie zal per dag worden bekeken, aldus de KNVB.