Xavi begraaft strijdbijl met Cristiano Ronaldo: "Hij heeft meeste kans op Ballon d'Or"

Door: redactie

4/10/16 - 17u17 Bron: Sport

Xavi Hernandez hier aan de zijde van Carles Puyol in de Amsterdam ArenA. © anp.

Het zat er even bovenarms op tussen Cristiano Ronaldo en Xavi nadat die laatste met volgende uitspraak op de proppen kwam: "De enige mensen die Messi met Ronaldo vergelijken, wonen in Madrid". Iets waar de superster van Real Madrid duidelijk niet kon verkroppen. Gisteren waren de woorden van de voormalige Barça-speler al iets vriendelijker.

"Cristiano beschikt over de cijfers om dit jaar de Ballon d'Or te winnen, nadat hij de Champions League en het EK heeft gewonnen", vertelde Xavi op een bijeenkomst aan de zijde van Carles Puyol in Amsterdam. "Maar ik denk wel dat er veel spanning zal zijn, want Messi zal er uiteraard ook bij zijn."



Bijzondere uitspraken wetende dat de twee elkaar rauw lusten nadat Xavi al zijn mening deelde over de eeuwige strijd tussen de twee grootheden Messi en Ronaldo. "Wat maakt het uit wat Xavi zegt? Waar voetbalt hij? In Qatar? Wel, Xavi heeft nog nooit de prijs voor beste voetballer van de wereld gewonnen. Ik heb die drie keer in ontvangst mogen nemen", was toen de reactie van de Portugese wereldster.