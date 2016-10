Deschamps: "Te grote verwachtingen van Pogba"

Redactie

4/10/16 - 16u02

© Pro Shots.

Didier Deschamps heeft zich vandaag uitgelaten over Paul Pogba. Volgens de Franse bondscoach wordt er op dit moment te veel verwacht van de duurste voetballer aller tijden.

Tegenover Sky Sports zegt de oefenmeester dat de mensen "altijd iets extra's" van Pogba verwachten. "Als hij een keer een wedstrijd geen assist geeft of een doelpunt maakt, is het al niet goed. De verwachtingen zijn gewoon te hoog."



Pogba maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Manchester United voor een bedrag van 105 miljoen euro. De Fransman werd zo plotsklaps de duurste speler aller tijden. Toch is er aardig wat kritiek op Pogba, aangezien hij wisselvallig presteert.



Als het aan Deschamps ligt, moeten we gewoon geduld hebben. "Paul heeft van club gewisseld en moet gewoon nog even wennen aan de ploeg en zijn nieuwe teamgenoten. Hij heeft gelukkig rust in zijn hoofd en weet wat hij wil."



Volgende week maandag neemt Pogba het met Frankrijk op tegen het Nederlands elftal. In Amsterdam staat er dan een WK-kwalificatieduel op het programma.