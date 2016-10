Nieuwbakken Oranje international tegen journalist: "Jij wil weer is over mijn vriendin beginnen" (en geef hem eens ongelijk)

Door: redactie

Net als de Rode Duivels staan ook onze noorderburen komend weekend voor een belangrijk tweeluik. Na het gelijkspel tegen Zweden heeft Oranje vrijdag wat recht te zetten tegen Wit-Rusland en ontvangt het maandag Frankrijk. Bondscoach Danny Blind riep voor die wedstrijden onder meer Rick Karsdorp op, rechtsachter van Feyenoord en bezig aan een uitstekend seizoen bij de leider in de Eredivisie.



Gisteren verzamelde Karsdorp samen met zijn collega's bij Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Daar werd de rechtsback getrakteerd op een interview met een journalist van Voetbal Inside die het maar wat graag over zijn ravissante vriendin Astrid Lentini hebben. "Ik ben trots dat ik hier kan zijn. Ik sta elke dag met een glimlach op, hoor." Waarom? "Ik weet dat jij over mijn vriendin wilt beginnen... Ik heb het leuk, thuis is het leuk, op de club gaat alles goed als je acht wedstrijden wint en bovenaan staat in de Eredivisie. Dan sta je elke dag met een glimlach op volgens mij", aldus Karsdorp.



Als we de Instagrampagina van Lentini even onder de loep nemen, is het niet geheel verwonderlijk dat de journalist in kwestie het maar wat graag over de vriendin van Karsdorp wilde hebben. De brunette, die sinds vorig jaar een relatie heeft met de Feyenoordspeler, pronkt maar wat graag met weinig verhullende kledij op internet en speelt duidelijk haar troeven uit.