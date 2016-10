Spaans international Javi Martinez valt uit met blessure aan adductoren

Door: redactie

4/10/16 - 10u34 Bron: Belga

© ap.

De Spaanse international Javi Martinez heeft een spierblessure in de linkeradductoren opgelopen. Dat bevestigt zijn club Bayern München.

De 28-jarige verdediger/verdedigde middenvelder kwetste zich afgelopen weekend in de competitiematch tegen Keulen (1-1). Hij is voor onbepaalde tijd buiten strijd en geeft al zeker forfait voor de WK-kwalificatiewedstrijden van La Roja in Italië (6 oktober) en Albanië (9 oktober).



Martinez is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van coach Carlo Ancelotti. Hij miste tot dusver nog geen enkele wedstrijd van de Rekordmeister.