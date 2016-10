"Swansea zei Giggs af na tegenvallend gesprek"

Door: redactie

Swansea City sprak vorige week met Ryan Giggs om de ontslagen Francesco Guidolin op te volgen, maar na het tegenvallende gesprek koos de club uit Wales toch voor de Amerikaan Bob Bradley. Dat meldt Daily Mail.

Swansea-voorzitter Huw Jenkins zou vorige week behalve met Giggs ook gesproken hebben met Paul Clement (assistent Bayern München), Villarreal-trainer Marcelino en Bob Bradley (Le Havre). Jenkins ging voor Giggs, maar de Amerikaanse eigenaren floten hem terug. Zij twijfelden vanwege de gebrekkige ervaring van Giggs, die onder Louis van Gaal alleen assistent-trainer was bij ManUnited en in 2014 vier duels interim-coach was. Voor Giggs, die 64 interlands voor Wales speelde, zou het de eerste klus als hoofdcoach zijn geweest.



BBC-analyticus Chris Sutton bekritiseerde de aanstelling van Bradley. "Is hij echt beter gekwalificeerd dan Steve Bruce of Ryan Giggs? Ik denk het niet. Swansea heeft Amerikaanse eigenaars: dat is de reden waarom Bradley de baan kreeg."