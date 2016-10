Courtois: "Ik wil inderdaad terug naar Spanje, maar dat kan ook na mijn carrière zijn"

Thibaut Courtois. © getty.

Thibaut Courtois lag na zijn uitspraken over een terugkeer naar Spanje niet bepaald in de bovenste schuif bij de Chelsea-aanhang. Nu probeert onze landgenoot de fans te sussen: "Ik ben gelukkig bij Chelsea".

De uitspraken van Courtois in Marca sloegen in als een bom bij Chelsea. Onze landgenoot liet optekenen graag ooit naar Spanje te willen terugkeren. Een uitspraak die hem niet in dank werd afgenomen. Nu komt Courtois - voor een deel - terug op zijn woorden. "Ik ben gelukkig bij Chelsea. Voor hoelang? Dat zullen we wel zien. Momenteel wil ik hier prijzen pakken. Toch wil ik ooit terug naar Spanje, maar dat kan ook na mijn carrière zijn", zegt hij aan het Engelse Mirror.



Courtois hield afgelopen weekend op bezoek bij Hull City voor de tweede keer dit seizoen de nul. De Rode Duivel had ook één knappe redding in huis in de 0-2 zege.