Celtic-fan stuurt walgelijk bericht de wereld in na crash Rangers-bus, zijn excuus volgt al snel

Door: redactie

3/10/16 - 11u29

Het busongeluk deed zich voor in East Ayrshire op het moment dat de fans van Rangers op weg wagen naar het Ibrox Stadium voor de thuismatch tegen Partick Thistle. © kos.

Bij een tragisch ongeval met een bus vol supporters van de Schotse voetbalclub Rangers FC vielen afgelopen weekend één dode en meerdere zwaargewonden. Het dramatische nieuws ging als een schokgolf door de voetbalwereld, maar een fan van Celtic vond het toch nodig om via Twitter een wansmakelijke boodschap de wereld in te sturen.

"Ik hoop dat iedereen die op de bus zit, sterft", schreef Jamie Monty, waarna geschokte Twitteraars de Schot massaal een veeg uit de pan gaven. Niet veel later waste hij in een interview met de supporterspagina met 'The Blue Sea of Ibrox' zijn handen echter in onschuld. "Ik heb die tweets niet verstuurd, mijn account werd gehackt", klonk het.



De bewuste tweet: