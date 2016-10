Ploegmaat Odoi schiet een gat in de lucht waarna fans QPR hem helemaal de grond in boren

Door: redactie

De West London Derby tussen de Engelse tweedeklassers Fulham en Queens Park Rangers stond afgelopen weekend bol van het spektakel. De thuisploeg faalde twee keer vanop de stip (in minuut 6 en minuut 94), terwijl invaller Idrissa Sylla (ex-Anderlecht) QPR in het slot de drie punten bezorgde, 1-2. Een pijnlijke nederlaag voor Denis Odoi (ex-Lokeren), Neeskens Kebano (ex-Genk) en co.



Te meer omdat Fulham kansen genoeg had om de wedstrijd winnend af te sluiten. Chris Martin liet al in de eerste helft een unieke mogelijkheid liggen. Voor een lege kooi kraakte de Schotse spits zijn schot en hobbelde het leer naast. Tot jolijt van de bezoekende fans achter het doel. Zij trakteerden de arme Martin ook nog eens op een (minder fraai) lied. Het hoort bij de rivaliteit tussen beide Londense ploegen, zullen we dan maar zeggen zeker?