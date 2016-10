Bayern München spoelt ontgoocheling door op Oktoberfest (al staan vooral hun ravissante WAG's in de spotlights)

Door: redactie

3/10/16 - 07u33

Philipp Lahm en zijn vrouw Claudia © epa.

Mats Hummels en zijn vriendin Cathy Fischer © epa.

Gisteren was het weer zover, naar jaarlijkse traditie trokken de spelers van Bayern München naar het Oktoberfest in de Duitse hoofdstad. Dat deden ze uiteraard in aangepaste kledij. Trainer Carlo Ancelotti en zijn manschappen poseerden met hun mooiste lederhosen. Ook de ravissante wederhelften van de sterren konden daarbij natuurlijk niet ontbreken. Enkele WAG's kozen voor een wel heel diepe decolleté en dat zorgde voor fraaie kiekjes. Én er vloeide uiteraard bier, veel bier. Iets wat ongetwijfeld ook nodig was om de sportieve kater van zaterdag door te spelen. De Rekordmeister kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Köln en moest daardoor zijn perfect rapport inleveren.