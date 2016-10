Vanden Borre en zijn doelman antihelden bij Montpellier en dat heeft alles te maken met deze knullige owngoals

Door: redactie

3/10/16 - 06u37

video

Anthony Vanden Borre vond afgelopen zomer eindelijk een nieuwe club om zijn carrière te herlanceren. De Franse eersteklasser Montpellier bood het enfant terrible een uitweg. In acht competitiewedstrijden miste de voormalige Rode Duivel nog niet al te veel speelminuten. Enkel tegen Lyon (5-1 pandoering) startte hij niet in de basis. Ook afgelopen weekend op het veld van Dijon maakte Vanden Borre de negentig minuten vol. Montpellier leek op weg naar een makkelijke zege, want na 80 minuten prijkte er 1-3 op het scorebord (na drie goals van Ninga). Maar dan ging de huurling van Anderlecht een handje helpen. Dijon-spits Diony kreeg te veel ruimte en toen Vanden Borre hem de bal wilde ontfutselen, trapte hij het leer prompt in zijn eigen doel. In de slotseconden gaf Montpellier de volle buit nog helemaal uit handen. Riviere zette de 3-3 eindstand op het bord.



Niet alleen Vanden Borre, maar ook doelman Geoffrey Jourdren zal zich na de wedstrijd slecht hebben gevoeld. De 30-jarige Fransman zorgde er voor de pauze alweer dat Dijon een doelpuntje kon meepakken. Jourdren liet een zacht schotje van Diony zomaar door zijn handen glippen (zie video hieronder). Het vervolg van een pijnlijke avond voor Montpellier is intussen bekend.