Rode Duivel Ciman pakt met Montreal Impact drie punten op bezoek bij Orlando City

Door: redactie

2/10/16 - 21u54

Montreal Impact is met 0-1 gaan winnen op bezoek bij Orlando City in de Amerikaanse Major Soccer League (MLS). Laurent Ciman stond de volledige wedstrijd centraal in de verdediging bij Montreal en zag hoe Dominic Oduro zijn team naar de overwinning schoot.

Met het bezoek aan Orlando City stond Laurent Ciman met Montreal Impact oog in oog met de Braziliaan Kaka, Gouden Bal-winnaar in 2007. Beide ploegen leken in de eerste helft last hebben van de verzengende hitte in Orlando, want na 45 minuten voetbal werd geen enkel schot tussen de palen genoteerd. In de tweede helft was het de Ghanees Dominic Oduro die Montreal Impact na een counter op voorsprong bracht (56.), meteen ook het winnende doelpunt. Laurent Ciman stond de volledige wedstrijd centraal achterin.



Dankzij de overwinning ligt Montreal op schema om door te stoten naar de play-offs van de MLS. Met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie, staat Montreal op een vierde plaats met vijf punten voorsprong op New England Revolution, die zevende staan in de Eastern Conference. De eerste zes ploegen van zowel de Eastern als de Western Conference gaan door naar de play-offs.