Zidane: "Crisis? We zitten net in oktober"

Coach Zinedine Zidane wil van geen crisis weten bij Real Madrid. De houder van de Champions League speelde vandaag tegen het bescheiden Eibar voor de vierde keer op rij gelijk (1-1). Het is ruim tien jaar geleden dat de Koninklijke voor de laatste keer zo'n magere serie neerzette.

"We zitten niet in een crisis, we zitten net in oktober", sprak Zidane nuchter. "Natuurlijk moeten we beter gaan voetballen, maar laten we nu vooral ons hoofd erbij houden. Ik laat me in elk geval niet gek maken en hetzelfde geldt voor mijn spelers. We moeten alleen harder werken en vooral agressiever aan de wedstrijden beginnen."



Zidane hield naar eigen zeggen een slechte smaak in zijn mond over van het gelijkspel tegen Eibar. "Er moet iets veranderen bij ons. Ik zal daarbij het goede voorbeeld geven."