Koscielny bezorgt Arsenal in slotseconden volle buit tegen Burnley

2/10/16 - 19u44

Arsenal heeft vandaag op de zevende speeldag in de Premier League in extremis de drie punten gepakt op het veld van Burnley. De Franse verdediger Laurent Koscielny bezorgde de Gunners een handvol seconden voor het laatste fluitsignaal de volle buit.

Arsenal leek zijn tanden negentig minuten lang stuk te bijten op het taaie Burnley, waar Steven Defour na 62 minuten naar de kant werd gehaald. Maar in de toegevoegde tijd frommelde Koscielny, nadat Burnley de bal na een corner niet weg kreeg, voorbij thuisdoelman Heaton (90.+3).



Dankzij de zege stijgt Arsenal (16 punten) naar de derde plaats in de stand, op twee punten van leider Manchester City. 'De Citizens' verloren eerder op de dag met 2-0 van Tottenham, dat de tweede stek bekleedt met zeventien punten. Burnley is veertiende met zeven punten.