Scorende Witsel wint topper tegen Spartak Moskou

2/10/16 - 17u51 Bron: Belga

Zenit Sint-Petersburg heeft vandaag op de negende speeldag in de Russische eerste klasse de topper tegen leider Spartak Moskou gewonnen. Zenit won in eigen huis met 4-2 van de hoofdstedelingen, die door de club uit Sint-Petersburg bijgebeend worden in de stand. Rode Duivel Axel Witsel maakte het derde doelpunt voor de thuisploeg.