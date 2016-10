Bernabéu mort nadat Ronaldo & co tanden stukbijten op stug Eibar en zo vierde gelijkspel op rij boeken

Yari Pinnewaert

video Nee, het loopt niet bepaald op wieltjes voor Real Madrid. Vanmiddag geraakte de de klas van Zinedine Zidane niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Eibar, waardoor het stadsgenoot Atlético naast zich moet dulden. Straks kan Barcelona nog over beide teams naar de leiding wippen, maar dan moet het wel de altijd moeilijke verplaatsing bij Celta de Vigo tot een goed eind zien te brengen. Voor Real lijkt de interlandbreak héél welgekomen.

De motor van Real Madrid sputtert, zoveel is wel zeker. Na drie gelijkspelen op rij (in de competitie tegen Villarreal en Las Palmas, in de Champions League tegen Dortmund) moest de 'Koninklijke' zich vandaag opnieuw tevreden stellen met een puntendeling. Ditmaal bleek middenmoter Eibar de luis in de pels voor de Madrilenen, die al heel snel moesten achtervolgen. Na een voorzet lieten Varane en Pepe (het centraal duo bij afwezigheid van Sergio Ramos) zich aftroeven, waarna Fran Rico al na 6 minuten een grabbelende Keylor Navas het nakijken gaf. Dat Eibar gaf overigens wel een frisse indruk in Bernabéu vanmiddag, maar bij Real loopt natuurlijk de drietand 'BBC' rond. Ronaldo, die voor de rest een ongelukkige partij speelde (waarschijnlijk nog naweeën van zijn blessure), zwiepte prima voor richting tweede paal, waar Bale machtig raak kopte - toen waren we nog maar een kwartier ver.