Knieblessure houdt Yoshinori Muto (Mainz) aan de kant die duel met Anderlecht mist

Door: redactie

2/10/16 - 16u24 Bron: Belga

© getty.

FSV Mainz 05 moet het enkele weken zonder spits Yoshinori Muto stellen. Dat meldt de Duitse eersteklasser zondag. De Japanse international dreigt zo de Europa League-duels met Anderlecht (20/10 en 3/11) te missen.

Muto liep donderdag in de Europa League-wedstrijd bij FK Qäbälä (2-3 zege voor Mainz) een scheurtje op in de binnenband van zijn rechterknie. Dat bleek uit verder onderzoek in Mainz. De aanvaller, die in Azerbeidzjan het openingsdoelpunt lukte, sukkelde de voorbije seizoenen al met knieproblemen.



In Europa League-groep C tellen Mainz en Anderlecht vier punten na twee speeldagen. Saint-Étienne heeft twee punten, Qäbälä is puntenloos laatste. Paars-wit gaat op 20 oktober op bezoek bij Mainz. Op 3 november komen de Duitsers naar het Constant Vanden Stockstadion.