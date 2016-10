Vertonghen en Alderweireld dienen inspiratieloos Man City eerste nederlaag toe

Thomas Lissens

2/10/16 - 17u05

© epa.

Na zes opeenvolgende overwinningen hebben Manchester City en Pep Guardiola op bezoek bij Tottenham een eerste nederlaag geleden. Een inspiratieloos City - de geblesseerde De Bruyne werd duidelijk gemist - kwam door een flater van Kolarov vroeg op achterstand en de 'Sky Blues' herstelden nooit echt van die opdoffer. Vertonghen en Alderweireld kwamen zelden in de problemen en naderen in de stand tot op één punt van City.

Bij de Spurs was speerpunt Kane vanmiddag nog niet van de partij en in afwezigheid van de Britse prijsschutter besloot City de thuisploeg dan maar een handje toe te steken. Een schijnbaar ongevaarlijke voorzet van Rose werd door Kolarov na acht minuten immers erg knullig in eigen doel gewerkt. Een cadeau van de Servische verdediger voor Pochettino en co.



City had het ook daarna moeilijk om te ontsnappen aan de Londense druk en Tottenham liet de bal goed van voet tot voet gaan. Vooral Dele en Son maakte het de bibberende City-verdediging knap lastig en tien minuten voor rust zorgde dat duo ook eigenhandig voor de 2-0. Son zonderde de jonge Brit af voor Bravo en Dele faalde niet. De thuisaanhang kirde van de pret en Tottenham trok met een verdiende voorsprong richting de kleedkamer.