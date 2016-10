Real-middenvelder Luka Modric met succes geopereerd aan knie

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Luka Modric is met succes geopereerd aan zijn linkerknie. Dat heeft zijn club Real Madrid vandaag bekendgemaakt. Volgens de Spaanse media zal de 31-jarige Kroaat ongeveer een maand aan de kant staan.

"Modric heeft een arthroscopische ingreep ondergaan waarbij de artsen beschadigd kraakbeen uit de knieschijf verwijderd hebben", verduidelijkt de Spaanse club in een korte mededeling. "De operatie is goed verlopen en Modric zal morgen met zijn revalidatie beginnen."



Geen interlands

Modric moet dus naast de competitiematch van zondag tegen Eibar ook zeker de twee komende WK-kwalificatiewedstrijden met Kroatië aan zich voorbij laten gaan. De Kroaten nemen het donderdag in WK-kwalificatiegroep I op tegen Kosovo, volgende week zondag wacht een duel met Finland.