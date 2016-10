Claudio Ranieri denkt te weten waarom z'n enkel thuis nog ongeslagen Leicester het laat afweten in Engeland

Door: Glenn Bogaert

6 op 6 in de Champions League, 7 op 18 in de Premier League. Het contrast kan niet groter zijn voor Leicester City. Claudio Ranieri denkt echter te weten wat het probleem is van zijn kampioenenploeg. Niet heus natuurlijk, de aimabele Italiaan pakte op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuismatch tegen Southampton uit met een grappige boutade: "Ligt het misschien aan de muziek? Houden mijn spelers niet van de muziek in de Premier League?"

Een mens zou het zowaar beginnen geloven want die iconische CL-hymne lijkt 'The Foxes' vleugels te geven. Makkelijk gewonnen in Brugge en ook FC Porto afgetroefd. Perfect parcours, dat ligt in de competitie wel even anders. Al drie keer verloren en dat telkens op verplaatsing. Toeval? Helemaal niet, in Hull, Liverpool en Manchester liep het serieus verkeerd terwijl in het King Power Stadium al 18 matchen of 371 dagen niet meer verloren werd. De laatste nederlaag in eigen huis dateert al van 26 september 2015, toen kwam Arsenal met maar liefst 2-5 winnen.



Geen toverformule

De 'winning streak' mag in ieder geval vandaag niet eindigen tegen Southampton, dat meent de 64-jarige Ranieri. "We moeten thuis sterk voor de dag blijven komen en onze prestaties uit verbeteren. Misschien hebben we op verplaatsing een paar kleine fouten gemaakt, maar ik heb met de spelers gesproken en ik denk dat ze mijn ideeën over waarom we die fouten hebben gemaakt, begrepen. Wat ik vooral graag wil zien is consistentie, dat was namelijk een van onze sleutels tot succes vorig seizoen. Ik wil diezelfde spirit opnieuw zien. Er is geen toverformule, maar tegen Porto was de concentratie prima. Ligt het misschien aan de muziek? Houden mijn spelers niet van de muziek in de Premier League? Ik hoop in ieder geval dat we eens een paar matchen op rij de nul kunnen houden."