Carrièreswitch Eden Hazard zorgt voor ongeziene hilariteit bij Chelsea

Door: redactie

2/10/16 - 10u50

video Na twee nederlagen in de toppers tegen Liverpool en Arsenal knoopte Chelsea gisteren nog eens aan met een overwinning. Op het veld van Hull City gingen 'The Blues' met 0-2 winnen, een deugddoende driepunter die na afloop voor opgewekte kopjes zorgde. En vooral Eden Hazard was weer in z'n element.