"Dit is een strontgat!" Die van West Ham vervloeken nieuw stadion en gooien fles op hoofd oudere man

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 09u40 Bron: Daily Mail

© getty.

Wat is er aan de hand met West Ham United? Vorig jaar nog een van de revelaties in de Premier League, maar dit seizoen loopt het voorlopig voor geen meter. De Londense traditieclub bengelt na zeven speeldagen op een degradatieplaats en dat zint de supporters allerminst. De oorzaak van de malaise? Dat vervloekte stadion in Stratford. "Dit is een strontgat, we willen naar huis", werd er gezongen. En niet alleen verbaal, ook op fysiek vlak gisteren de nodige wantoestanden in de marge van de match tegen Middlesbrough.

© afp.

Een bleek 1-1 gelijkspel tegen een promovendus, die in het Olympisch Stadion in Londen dan ook nog eens op voorsprong kwam. Gelukkig was er nog een klasseflits van Dimitri Payet om de meubelen te redden voor 'The Hammers'. De supporters verlangen al een tijdje terug naar hun oude stadion, met name Boleyn Ground in Upton Park. En dat lieten ze gisteren dus duidelijk merken tijdens de alweer ontgoochelende thuismatch tegen 'Boro'. De meegereisde fans van de bezoekers zullen zich hun tripje trouwens beklaagd hebben, of toch een deel van hen. Ze werden namelijk niet al te vriendelijk bejegend door die van West Ham.



Shockerend en schrikwekkend

Victoria Gibson, de dochter van de voorzitter van Middlesbrough, had het op Twitter over ronduit wansmakelijk gedrag van het bepaalde leden van het thuispubliek: "Een dwaze fan van West Ham heeft een van de onzen verwond, verwerpelijk gewoon. Onze man, een oudere gentleman, ging tegen de vlakte. Dit is shockerend!" Het slachtoffer zou een fles op het hoofd gekregen hebben. En de dochter van Steve Gibson had nog meer klachten over de gang van zaken in Londen: "Het is eveneens onaanvaardbaar dat mijn familie en vrienden opgesloten zaten in het stadion terwijl die van West Ham buiten hun gangetje konden gaan. Dit is echt schrikwekkend."