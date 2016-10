Moet Oranje 'man van glas' Arjen Robben opnieuw missen?

Door: redactie

Arjen Robben heeft vandaag bij zijn rentree in de basis bij Bayern München een lichte blessure opgelopen. Hij bleef in de rust achter in de kleedkamer met een ribblessure. "Hij had pijn en kon niet verder. Maar het is niet iets ernstigs", vertelde trainer Carlo Ancelotti na het duel met 1. FC Köln (1-1).