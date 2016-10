Sylla (ex-Anderlecht) maakt winning goal tegen Fulham van Odoi

Door: redactie

In de Engelse tweede klasse was Denis Odoi met Fulham aan zet tegen Queens Park Rangers. Odoi stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen en zag hoe Conor Washington QPR na twintig minuten op voorsprong bracht met een afgeweken schot. Tom Cairney miste eerder in de wedstrijd al een strafschop voor Fulham in de vijfde minuut. In de tweede helft bracht Tim Ream zijn team terug op gelijke hoogte met een doelpunt in de 47e minuut. Bij QPR mocht voormalig Anderlecht-aanvaller Idrissa Sylla invallen en hij bedankte zijn coach met het winnende doelpunt in de 87e minuut van de wedstrijd. Fulham kreeg wel nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker in de absolute slotfase, maar Sone Aluko miste ook de tweede strafschop van de wedstrijd voor Fulham. Door de nederlaag blijft Fulham in de middenmoot van de rangschikking bengelen.