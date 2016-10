Knieblessure houdt Modric drie à vier weken aan de kant

Door: redactie

1/10/16 Bron: Belga

Luka Modric. © photo news.

Real Madrid-middenvelder Luka Modric heeft last van een blessure aan de linkerknie. Dat maakt de Koninklijke vandaag bekend. Morgen kan hij niet aantreden in de competitiematch thuis tegen Eibar. Ook de twee komende WK-kwalificatiewedstrijden met Kroatië moet Modric aan zich voorbij laten gaan.

Real Madrid geeft geen verduidelijking over hoelang Modric precies onbeschikbaar zal zijn. Volgens Spaanse media is de Kroaat drie à vier weken out.



Kroatië neemt het donderdag in WK-kwalificatiegroep I op tegen Kosovo. Volgende week zondag wacht een duel met Finland. De Kroaten moeten het daarin dus zonder hun aanvoerder stellen.