"Zlatan kon 100 miljoen euro verdienen in China"

Redactie

30/09/16 - 17u10

Raiola in het vliegtuig met Zlatan © Instagram/Mino Raiola.

Mino Raiola bracht afgelopen zomer onder andere Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba naar Manchester United. Tegenover Il Giornale zegt hij dat de eerstgenoemde in China een veel meer had kunnen verdienen, maar weigerde om op dat aanbod in te gaan.

"Zlatan is echt een hele grote", begint de Italiaanse Nederlander. "Hij kreeg een aanbieding uit China om daar 100 miljoen euro netto te verdienen. Maar het gaat hem niet om geld, hij wil alleen maar winnen."



Ook gaat Raiola even in op Mario Balotelli, een andere speler uit zijn stal, die hij deze zomer onderbracht bij Nice. "Mario is gek, maar je vergeeft hem alles. Op een dag wilde hij mijn Bentley lenen, maar dat mocht pas van mij als hij twee keer zou scoren tegen Marseille. Dit deed hij en de volgende dag vroeg Mario om de sleutels. Hij reed de auto echter in de prak, maar ik heb het hem meteen vergeven. Ik kan niet boos zijn op hem."



Al met al is de zaakwaarnemer trots op de spelers die heeft mogen begeleiden. "Het zijn kampioenen. Zlatan, Nedved, Maxwell en nu Matuidi en Donnarumma. Die laatste wordt zelfs beter dan Buffon, want de toekomst is altijd beter dan het verleden. En dan heb je nog Mario."