Peperduur privévliegtuig Ronaldo crasht nabij Barcelona, 'CR7' was niet aan boord

Door: redactie

30/09/16 - 14u50

De Gulfstream G200 kostte CR7 zo'n 19 miljoen euro. © kos.

video Cristiano Ronaldo is aan een ramp ontsnapt. De Gulfstream G200, het peperdure privévliegtuig waarvoor de Portugees 19 miljoen euro betaalde, is deze week gecrasht op de landingsbaan van de El Prat-luchthaven in Barcelona. Dat schrijft de Spaanse website Sport.es. Ronaldo en zijn familie waren niet aan boord, maar de piloot raakte wel lichtgewond.