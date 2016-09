Ancelotti: "Robben kan morgen al in de basis starten"

Door: redactie

30/09/16 - 14u02 Bron: ANP

© photo news.

Arjen Robben start morgen vermoedelijk in de basis bij Bayern München in de wedstrijd tegen FC Köln. Dat heeft trainer Carlo Ancelotti vandaag gezegd op een persconferentie. "Zijn conditie is steeds beter. Ik denk dat hij morgen vanaf het begin kan spelen."