Pijnlijk: Engels elftal krijgt succesbriefje van ontslagen Allardyce

30/09/16 - 12u53 Bron: ANP

© EPA.

Een pijnlijke samenloop van omstandigheden in het Engelse voetbal. De spelers van de nationale ploeg ontvingen gisteren kaartjes van Sam Allardyce waarin de ontslagen bondscoach hen succes wenste en zei dat "het avontuur net begonnen is".

De kaarten, die door de Engelse voetbalbond al eerder verstuurd waren, vielen twee dagen na het ophefmakende ontslag van Allardyce bij de voetballers in de bus.



Elk kaartje was persoonlijk ondertekend door de voormalig bondscoach en was bedoeld om een gevoel van samenhorigheid over te brengen in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden volgende maand tegen Malta en Slovenië.



De corruptiezaak in het Engelse voetbal, aan het licht gekomen door een onthullende reportage van The Daily Telegraph, kostte bondscoach Allardyce zijn baan. De 61-jarige Brit deed voor een verborgen camera van twee undercoverjournalisten dubieuze uitspraken over onder meer illegale transferpraktijken.



'Big Sam' werd na het EK afgelopen zomer in Frankrijk aangesteld en is slechts 67 dagen in functie geweest.