Spits tast in kruis doelman, maar tol daarvoor na beestachtige reactie is wel héél erg zwaar

De ontwikkelingen in de Chileense derde klasse volgen we normaal gezien niet op de voet, maar als er eentje tekeer gaat zoals deze Claudio Abarca; dan kunnen we jammer genoeg niet anders. De doelman van General Velásquez kwam in de partij tegen Estación Central ten val na een op het eerste zicht onschuldig contact met aanvaller Diego Díaz, maar als je goed kijkt zie je hoe de spits naar het kruis van de doelman tast. Ongepast natuurlijk, maar de doelman ging pas écht over de schreef: hij veerde recht om zijn opponent een snoeiharde trap tegen het hoofd te verkopen. Abarca werd aangehouden door de politie, terwijl zijn slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een schedelbreuk...