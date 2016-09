's Werelds duurste speler krijgt verkeerde orders en dat maakt er ééntje woest

Yari Pinnewaert

30/09/16 - 07u20 Bron: Daily Mail

© reuters.

Manchester United wist gisteren in de Europa League ternauwernood te winnen van Zorya Luhansk dankzij een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic en niet alleen op het veld werd het een lastig avondje voor de Mancunians van Marouane Fellaini. Toen Paul Pogba, 's werelds duurste speler, vlak voor de aftrap bij manager José Mourinho nog een keertje kwam luisteren naar de laatste richtlijnen (iets wat overigens ook niet zo alledaags is), ging er één en ander mis.



Giovanni Cerra, de man die Marouane Fellaini & co voorziet van de nodige infografieken, had immers een fout gemaakt en dat was niet bepaald tot groot jolijt van 'The Special One'. Achteraf kwam die nog even terug op de merkwaardige fase: "Het ging vooral over stilstaande fases en organisatie, want de tegenstanders deden in extremis nog een aanpassing aan hun ploeg. Paul was een beetje verward door die wissels en ik wilde logischerwijze dat mijn assistenten alle details in acht namen", aldus de Portugees. Ach, eind goed, al goed, zeker?