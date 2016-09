Oblak overtreft Courtois bij Atlético

Door: redactie

video U dacht dat Thibaut Courtois straf was destijds bij Atlético Madrid. Jan Oblak, zijn opvolger in de Spaanse hoofdstad, is goed op weg zijn clean-sheetstatistieken van de tabellen te vegen. Met behulp ook van een ijzersterke defensie voor hem. Een muur gemetseld door Diego Simeone.

Atlético hield woensdag in de Champions League tegen Bayern voor de zesde keer de nul dit seizoen. Het is onder Diego Simeone een traditie geworden. De Argentijn, sinds december 2011 aan de slag in Vicente Calderon, bracht orde in de chaos. Organisatietalent dat 'Cholo' een mytische status heeft opgeleverd. Elk jaar moest hij wel een of meer sterkhouders laten gaan, maar zijn team is er nooit echt onder gaan lijden. Zijn muur achterin is er enkel maar sterker op geworden, zo blijkt. Is niet onlogisch ook. Stabiliteit is het sleutelwoord.



De fundamenten zijn immers min of meer dezelfde, als die waarop hij in 2011 begon te bouwen: rechtsachter Juanfran; Diego Godín, één van de beste centrale verdedigers ter wereld, linksachter Filipe Luis (één seizoen bij Chelsea gespeeld) en buffer voor de defensie, Gabi. De stats liegen niet: in 269 wedstrijden onder Simeone hield zijn elftal 143 keer de nul, in meer dan de helft van de matchen. De verdienste van iedereen. Toby Alderweireld, die één jaar bij Atlético speelde, noemde de trainingen op tactisch vlak meesterlijk: "Simeone heeft me van clean-sheets leren genieten. Een meesterklas in verdedigend werk. Hij wil een hard werkend elftal, van spits tot doelman. Hij houdt van pressing. En hij wil alles winnen. Die mentaliteit draagt hij ook over." Lees ook Engelse pers ziet Hazard uithalen naar verdediging, maar is dat wel effectief zo?

