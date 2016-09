Antalyaspor verleent Samuel Eto'o genade na racistische uithaal op Instagram

Door: redactie

29/09/16 - 17u28 Bron: Belga

Samuel Eto'o (archieffoto). © photo news.

De directie van de Turkse voetbalclub Antalyaspor heeft de Kameroense ster Samuel Eto'o vergiffenis geschonken nadat hij vorige week voorlopig geschorst werd omwille van een reeks uitlatingen op de sociaalnetwerksite Instagram. De aanvaller mag opnieuw meetrainen met de eerste ploeg. Dat maakte clubvoorzitter Ali Safak Öztürk vandaag bekend.

Vorige week werd Eto'o geschorst nadat hij op zijn Instagram-account beschuldigingen van racisme had geuit. "Herinnering - misschien respecteren sommige mensen me niet omdat ik een zwarte huidskleur heb. Maar ik ga me niet tot hun niveau verlagen. Ik zit al achttien jaar in de voetbalwereld", schreef Eto'o, waarna hij een foto van zijn indrukwekkend palmares postte. Volgens verschillende media waren de beschuldigingen aan het adres van Öztürk gericht. Die laatste stelde vandaag echter dat Eto'o in een gesprek heeft verzekerd dat hij het niet op het bestuur gemunt had.



De 35-jarige Eto'o kan zondag in principe opnieuw voor zijn club aantreden. Antalyaspor, dat in de competitie nog niet kon winnen, gaat dan op bezoek bij Galatasaray.