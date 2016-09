Matchfixing bij Spaanse jeugdploegen doodgezwegen: "Het gebeurt zo vaak"

Door: Mike De Beck

Matchfixing, je zou het niet meteen linken aan een voetbalwedstrijd tussen jongetjes van 14 à 15 jaar. Toch is het volgens journalist John Carlin schering en inslag in de Spaanse jeugdafdelingen. Zonder met geld over de toonbank te komen, werden jonge spelertjes overtuigd dat het oké was om een wedstrijd lam te leggen. Dat schrijft de journalist van El Pais in een opzienbarend onderzoeksartikel.

Zaak werd geklasseerd En zo geschiedde. Op een video is te zien hoe beide ploegen de bal rustig rondtikten en bewust geen enkele vorm van doelgevaar creëerden. Het werd 0-0, Europa bleef derde en kon de promotie vergeten. De zoon van advocaat Mark Freeman, Malachai Freeman, speelt niet toevallig bij Europa en schreef dan ook een brief naar de FCF Competition Committee om de zaak verder te onderzoeken. Daarin schreef hij dat enkele spelers van Cornellà een dag na de wedstrijd hun excuses aanboden bij hun vrienden van Europa. omdat ze de wedstrijd hadden vervalst. De brief van de 15-jarige voetballer stootte echter op een njet van de onderzoekers. Volgens de FCF was er geen reden om een onderzoek op te starten en werd de zaak dan ook geklasseerd. Begraven en vergeten, maar dat was buiten advocaat Mark Freeman gerekend. Het is moeilijk om uit te leggen. Als je het te ver drijft, labelen ze je als het 'crybaby'-team en ondermijnt de federatie je op allerlei andere manieren Voorzitter van Europa Guillaume de Bode.

"Het was een schande" "Ik sprak met enkele ouders van andere spelers bij Europa en die vertelden me dat ik het gewoon moest laten vallen. Dat matchfixing niets nieuw was", vertelde Freeman aan El Pais. Ook de Nederlandse voorzitter van Europa, Guillaume de Bode, was niet te spreken over de afgesproken wedstrijd. "Het was een schande. Je kon voor de wedstrijd al horen dat de deal werd besproken." Al besloot ook de voorzitter niet in actie te treden. "Het is moeilijk om uit te leggen. Als je het te ver drijft, labelen ze je als het 'crybaby'-team en ondermijnt de federatie je op allerlei andere manieren."



"Frustratie"

De voorzitter van Manresa wilde niet weten van matchfixing bij zijn team. "Onze ploeg bestaat al 70 jaar en heeft nog nooit een wedstrijd vervalst of een resultaat afgesproken. Wanneer de zaak naar de de federatie werd gebracht werd die geklasseerd. Het doet me dan ook eerder denken dat iemand hier handelt uit frustratie." Enkele spelers en een vader van Manresa gaven echter toe dat het gelijkspel werd afgesproken. De voorzitter kwam vrijdag voor de wedstrijd naar ons. Hij vertelde dat hij koste wat het kost de promotie wilde afdwingen en dat we daarvoor gelijk moesten spelen Speler van Gimnàstic Manresa