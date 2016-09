Hasselbaink geeft directie QPR uitleg na onthullingen Daily Telegraph

Door: redactie

29/09/16 - 17u11 Bron: Belga

Jimmy Floyd Hasselbaink. © anp.

De Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink, coach van Queens Park Rangers (QPR), heeft deze ochtend een gesprek gehad met de clubleiding naar aanleiding van beschuldigingen in de Engelse pers dat hij geld wilde opstrijken voor bemiddeling bij transfers. Het gesprek met directeur Lee Hoos en voetbaldirecteur Les Ferdinand is onderdeel van het diepgravende onderzoek dat de Engelse voetbalclub gisteren aankondigde vanwege de onthullingen in The Telegraph. Na de ontmoeting tussen de voormalige coach van Antwerp en de clubleiding zijn ook de spelers bijgepraat, aldus een verklaring.

Gisteravond liet QPR al weten dat er vooralsnog vertrouwen is in de trainer. Hasselbaink en zijn staf bereiden zich 'gewoon' voor op de komende wedstrijd tegen Fulham in de Championship (het tweede niveau in Engeland), werd daar donderdag aan toegevoegd.



The Telegraph zegt dat uit opnamen die zijn gemaakt door undercoverjournalisten blijkt dat Hasselbaink wilde onderhandelen over een bonus van 55.000 pond (64.000 euro) voor bemiddeling bij transfers van spelers naar zijn club. De oud-speler van Chelsea en voormalig international van Oranje, zou zich volgens de krant bereid hebben verklaard naar Singapore te vliegen om met een investeringsmaatschappij in het Verre Oosten te onderhandelen. "Probeer me maar gelukkig te maken, noem een mooi bedrag", zou hij hebben gezegd.



Hasselbaink reageerde woensdagavond in een verklaring en ontkent dat hij smeergeld wilde aannemen. "Ik kreeg een aanbod om een toespraak te houden in Singapore. Volgens mij is het niet ongewoon om betaald te worden voor een toespraak. Ik heb QPR niet gevraagd om spelers te kopen. Ik zou nooit spelers aanraden om er zelf beter van te worden."



Eerder deze week raakte de Engelse bondscoach Sam Allardyce door onthullingen van de krant in opspraak. Dat leidde vervolgens tot zijn ontslag.