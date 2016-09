Tegenstander Anderlecht overspoeld door blessuregolf en dus hoeven ze deze 'broer van' al niet te vrezen

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 09u25

Ze hebben iets recht te zetten bij Anderlecht na die 1-2 nederlaag tegen rode lantaarn Westerlo. En wie weet is de Europa League wel het uitgelezen toneel om flink terug te slaan. Paars-wit neemt het in zijn tweede Europese duel op tegen het Franse AS Saint-Étienne. De nummer zeven van de Ligue 1 lijkt op papier een haalbare kaart, al zeker gezien de lange waslijst aan geblesseerden bij de thuisploeg.

De ex-club van Rode Duivel Kevin Mirallas moet het straks doen zonder, hou u vast, Perrin, Théophile-Catherine, Polomat, M'Bengué, Lemoine, Saivet, Pierre Gabriel, Malcuit en mogelijk ook Dabo en Söderlund. En dan vergeten we nog topschutter Robert Beric (twijfelachtig) en ene Florentin Pogba. Jawel, de broer van de beroemde Paul Pogba. U weet wel, de man die afgelopen zomer voor een duizelingwekkend bedrag van 105 miljoen euro naar Manchester United verkaste. De voetbalkunstjes van zijn drie jaar oudere broer hoeven we echter iets minder hoog in te schatten.



Typische mandekker

De 26-jarige centrale verdediger/linksback moet in interviews vooral over klasbak Paul praten, maar zelf timmert hij toch ook aardig aan de weg naar een mooie carrière. Een basisplaats heeft hij alvast veroverd bij Saint-Étienne en met zijn fysieke capaciteiten vertolkt hij een sleutelrol in de sterke verdediging van 'Les Verts'. En zeggen dat hij nog niet zo heel lang gelden verre van eerste keuze was bij zijn club, hij werd er onder andere op de bank gehouden door Perrin, Sall en ene Kurt Zouma (nu bij Chelsea). De iets minder bekende Pogba moet wel nog een constante proberen te leggen in zijn prestaties, vanuit die optiek mag hij vooral de mandekking verzorgen. Een man van de duels dus en geen kraan op voetballend vlak. De Kara van Saint-Étienne zeg maar.