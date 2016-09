Komt het haar op uw armen ook overeind? Fans van Celtic beroeren Europa met indrukwekkende zangstonde

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 07u10

video Het is gebeurd! Manchester City heeft voor het eerst onder z'n nieuwe trainer 'Pep' Guadiola punten laten liggen. En dat nota bene in de Champions League tegen Celtic. De Schotse kampioen kwam in het eigen Celtic Park maar liefst die keer op voorsprong. Wat was er toch aan de hand met 'The Citizens'? Misschien moeten we het wel gaan zoeken bij een tafereeltje dat zich voor de match afspeelde.